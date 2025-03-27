زيلينسكي: "روسيا لا تريد أي نوع من السلام" في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن "روسيا لا تريد أي نوع من السلام". متحدثا في ختام قمة باريس التي ضمت حوالى ثلاثين دولة حليفة لكييف.

وهدفت القمة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات في قصر الإليزيه إلى وضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية التي ستقدم لكييف، وبينها احتمال نشر جنود أوروبيين، في إطار اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، ما زال افتراضيا إلى حد كبير.