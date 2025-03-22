130شهيدا في غزة خلال 48 ساعة

أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة بوصول 130 شهيدا إلى مستشفيات القطاع، بينهم اثنان تم انتشالهم، بالإضافة إلى تسجيل 263 إصابة جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 634 شهيدا، و1,172 جريحا .

وفي الضفة الغربية، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينتي جنين وطولكرم ومخيميهما مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى واعتقال العشرات، كما تسبب العدوان في تدمير البنية التحتية وتهجير الآلاف من منازلهم.

وبحسب بلدية جنين، فإنه تم جرف 100% من شوارع المخيم، وقرابة 80% من شوارع المدينة، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم، بالإضافة إلى استشهاد 34 فلسطينيا وتسجيل عشرات الإصابات والمعتقلين.

وفي طولكرم، نزح أكثر من 24 ألف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس، كما استشهد 13 فلسطينيا وأصيب واعتقل العشرات.

وقد ترافقت العمليات العسكرية مع مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واسعة، مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية.