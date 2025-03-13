ترامب يرسل موفدا إلى موسكو بعد محادثات ناجحة لوقف النار مع أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى موسكو هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتناول وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت للصحافيين إن "ويتكوف سيتوجه إلى موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأضافت "نحض روسيا على القبول بمشروع" وقف إطلاق النار لثلاثين يوما الذي تفاوض في شأنه الأميركيون والأوكرانيون.

وأوضحت أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز تشاور الأربعاء مع نظيره الروسي.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن "أمله" أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه لم يحدد ماهية الضغوط التي قد يمارسها عليه.

وستيف ويتكوف الذي يؤدي أيضا دورا حيويا في المباحثات في الشرق الأوسط، سبق أن التقى بوتين في فبراير حين فاوض في شأن الإفراج عن الأميركي المعتقل في روسيا مارك فوغل.

وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيتحدث مباشرة إلى بوتين، على الأرجح هذا الأسبوع.