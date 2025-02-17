سلسلة زلازل تهز "نابولي" الإيطالية بالقرب من بركان هائل

تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لسلسلة من الزلازل، الأحد، كان أشدها بدرجة 3,9 درجات على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

ووقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في حوالي الساعة 00:20 صباحا (23:20 بتوقيت جرينتش) في منطقة حقول فليجريان البركانية، وهي منطقة عالية النشاط البركاني على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز المدينة التي تقع جنوب البلاد. وكان هذا هو الزلزال الثاني الذي تبلغ قوته9ر3 درجة الذي يضرب المنطقة في أقل من 12 ساعة.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، تعرضت المنطقة لزلزالين أو أكثر تبلغ قوتهما 2 درجة أو أعلى.

ولم يجر تسجيل أي تقارير أولية عن أي أضرار أو إصابات، لكن تم إغلاق المدارس في مدينة بوزويلو، اليوم، كإجراء احترازي، وفقا لما ذكره العمدة جيجي مانزوني لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وبدأت مؤخرا موجة جديدة من الهزات الأرضية في منطقة حقول فليجريان البركانية، كما شهدت المنطقة أيضا زلازل أكبر.

وتعد حقول فليجريان أكبر بركان هائل نشط في أوروبا، وتعرف بمستوى النشاط البركاني المرتفع.