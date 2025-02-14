تشيلسي كلينتون ترد على مزاعم بتلقيها 84 مليون دولار من وكالة أميركية

ردت تشيلسي كلينتون، ابنة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، على مزاعم تفيد بأنها تلقت 84 مليون دولار من وكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) التي تواجه حالياً انتقادات شديدة وسط محاولات لتقليص نشاطاتها، مؤكدة أن هذه الادعاءات ليست جديدة، وأنها مجرد أكاذيب ومعلومات مضللة.

وفي وقت سابق، حاول إيلون ماسك الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إغلاق الوكالة التي تقوم بمهمة تقديم الإغاثة الإنسانية حول العالم، وذلك بعد أن اتفقا على أنها «لا يمكن إصلاحها»، وأنها تبدد المليارات من دون جدوى.

وخلال موجة الكشف عن الجهات التي تم فيها إنفاق الأموال الأميركية، ظهرت مزاعم تفيد بأن تشيلسي، البالغة 44 عاماً، حصلت شخصياً على 84 مليون دولار من وكالة التنمية الأميركية، عبر «مؤسسة كلينتون»، ما أدى إلى انتشار هذا الخبر على نطاق واسع.

غير أن تشيلسي كلينتون ردت على هذه المزاعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «هذه أكاذيب ومؤامرات ضد عائلتي وضدي خصوصاً، وهذه ليست المرة الأولى».

وأضافت: «لكن ما يقلقني بشكل خاص هو انتشار هذه الادعاءات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، على الرغم من ظهور الحقائق».

وتابعت تشيلسي: «أنا فخورة بعمل (مؤسسة كلينتون) التي ساعدت عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتأثيرنا يتحدّث عن نفسه، وأنا لم أتلقّ أي مبلغ من المؤسسة، ولا أفعل ذلك أبداً»، وقالت: «في الواقع تسهم عائلتي شخصياً بشكل هادف في عملنا كل عام».

وأكدت تشيلسي: «في الحقيقة إن هذه المعلومات المضللة ليست ضجة فقط، وإنما هي عبارة عن سلاح، لكنها لن توقف الجهود المبذولة لتقويض العمل الجيد، ونحن نقف متضامنين مع الذين يلتزمون بالحقيقة والصحة العامة والتقدّم والعمل من أجل مستقبل أفضل».

وانتشر أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «ثمة معلومات تظهر أن تشيلسي كلينتون تلقت 84 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لكن هو في الواقع إشارة إلى مؤسسة كلينتون»، وفق ما كتب مستخدمو التواصل الاجتماعي.

غير أن البيانات الحكومية من السنوات المالية 2008 إلى 2024، أظهرت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تقدّم أكثر من 7.5 ملايين دولار لـ«مؤسسة كلينتون»، كما أظهرت الإقرارات الضريبية أن تشيلسي كلينتون لا تتلقى أي تعويض.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدّمت تمويلاً لـ«مبادرة كلينتون للصحة»، وهي فرع تابع للمؤسسة، بمبلغ 7.49 ملايين دولار، تم صرف معظم هذا المبلغ بين عامي 2019 و2021.

وعلى الرغم من ذلك، لاتزال الشائعات والاتهامات تتداول، في الوقت الذي يشكّك فيه الكثيرون في مستقبل وكالة التنمية الدولية.

وقام أحد القضاة بمنع الرئيس ترامب من وضع 2200 عامل في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في إجازة مدفوعة الأجر، قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لذلك، وقال الرئيس الأميركي، إن وكالة المساعدات الخارجية لا تستخدم أموال دافعي الضرائب بشكل مناسب، وإنه يخطط لتقليص حجمها، حيث ينوي الاحتفاظ بـ611 موظفاً فقط، ومنح نحو 10 آلاف موظف آخر إجازة.

وتعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكبر مانح للمساعدات في العالم، حيث تنفق معظم ميزانيتها على برامج الصحة، إذ تصل مساعداتها إلى نحو 100 دولة. عن «ديلي ميل»