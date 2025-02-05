وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار يسلّم نفسه للسلطات الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء أن وزيرا سابقا للداخلية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد سلم نفسه، ليكون إحدى أبرز الشخصيات التي أوقفتها السلطات الجديدة حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان "سلّم وزير الداخلية في حكومة النظام السابق، محمد الشعار، نفسه لإدارة الأمن العام".

تولى الشعار الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، حقيبة الداخلية بين عامي 2011 و2018 في ذروة الحرب السورية التي استمرت 13 عاما.

وكانت قوات الأمن التابعة للسلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد أواخر العام الماضي، تبحث عن الشعار وقامت بـ"مداهمة مواقع اختبأ بها خلال الأيام الماضية"، بحسب وزارة الداخلية.

منذ عام 2011، كان الشعار خاضعا لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب تورطه في "العنف ضد المتظاهرين" الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بالديموقراطية في ذلك العام.

وأدى قمع الاحتجاجات السلمية إلى إشعال حرب أهلية معقّدة أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.

وكان محمد الشعار من بين كبار المسؤولين بمن فيهم الأسد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات عام 2011 "لزيادة الضغط على الحكومة السورية لإنهاء استخدامها للعنف ضد شعبها والبدء بالانتقال إلى نظام ديموقراطي يحمي حقوق الشعب السوري"، بحسب ما قالت وزارة الخزانة الأميركية حينها.

وقال وزير الداخلية السوري السابق محمد إبراهيم الشعار في تصريح خاص لقناة العربية إنه سلّم نفسه طواعية، مشددا على أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية والأمنية، بل الرسمية فقط.

والشعار من مواليد مدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية... ثم تولى مناصب عدة في شعبة المخابرات العسكرية، منها مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان خلال ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.