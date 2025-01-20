الأمم المتحدة: 92% من منازل غزة دمرت

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، اليوم، إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دُمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، فيما نزح 90% من المواطنين عن بيوتهم.

وقال الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل حيث ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها.