"حماس" توافق على اتفاق الهدنة في غزة.. وإسرائيل توفر كاميرات لتوثيق الإفراج

وافقت حركة حماس الأربعاء على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على ما أفاد مصدران مطلعان على سير المفاوضات في الدوحة، بعد حرب متواصلة منذ أكثر من 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس سقط فيها آلاف القتلى.

وأكد مصدر لوكالة فرانس برس أن "حماس والجهاد أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى" بينما قال مصدر أخر إن "حماس سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي ... بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل".

على صلة أمرت مصلحة السجون الإسرائيلية أفراد الحراسة، اليوم الأربعاء، بأن يكونوا مجهزين بكاميرات مثبتة على الجسم.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، بأن "القرار يهدف إلى توثيق الحالة الجسدية والطبية للسجناء في كل مرحلة من مراحل إطلاق سراحهم".

وأشارت الصحيفة الاسرائيلية، إلى أن المفوض العام للعمليات والأمن في إسرائيل، أفيخاي بن حمو، هو الذي اتخذ هذا القرار.

وكان وزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن، قد قال أمس الثلاثاء إن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بات "أقرب من أي وقت مضي".