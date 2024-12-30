غرق آلاف خيام النزوح في غزة جراء الأمطار الغزيرة

غرقت آلاف الخيام، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، في مخيمات النزوح في مناطق متفرقة من دير البلح ومواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن النازحين أمضوا ليلة عصيبة داخل خيامهم التي غرقت بمياه الأمطار وعصفت بها الرياح خلال المنخفض الجوي الذي بدأ مساء الأحد.

وأوضح أن 2 مليون نازح يعيشون ظروفا إنسانية كارثية نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 451 يوما، والتي دمرت مئات آلاف المنازل بشكل كامل، ما دفع النازحين إلى اللجوء إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، لافتا إلى أن 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألف خيمة، أصبحت خارج الخدمة وغير صالحة للاستخدام.