الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانياً لجمع 47 مليار دولار في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقت تتنامى الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن «مزيجاً من النزاع وأزمة المناخ وعدم المساواة، تسبّب بكارثة تامة».

وأضاف: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة.. والفئات الأكثر ضعفاً هي التي تدفع الثمن» في «عالم مشتعل».

وقدمت الأمم المتحدة مساعدات لـ116 مليون شخص في العالم خلال العام الماضي.

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تقدّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024، لمساعدة 190 مليون شخص منهم.