مصر تدين قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات "الأونروا"

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وإيقاف عملها الرسمي.

ووصفت مصر هذا القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرةً أنه يمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، بما في ذلك حق العودة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تشمل حق العودة الذي تكفله حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وحذرت من العواقب الوخيمة لهذا القرار على المدنيين الفلسطينيين العزل، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا كما حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار.

وشددت مصر على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه، داعيةً مجلس الأمن للقيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصًا في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من الحرب الإسرائيلية.

وطالبت المجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات إسرائيل التي تهدف إلى تقييد الخدمات الضرورية للفلسطينيين.