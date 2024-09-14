غالبية الألمان يرفضون ترشح شولتس لفترة ثانية

كشف استطلاع للرأي أن ثلثي الناخبين في ألمانيا يرفضون ترشح أولاف شولتس عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، عارض 68% من الألمان ترشح شولتس الحالي لفترة ثانية، بينما أيد ذلك 20% فقط ممن شملهم الاستطلاع.

وبحسب الاستطلاع فإن غالبية الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات العامة عام 2021 يجدون أيضاً أن شولتس غير مناسب للمنصب، حيث عارض 60% من ناخبي الحزب ترشحه، بينما أيد ذلك 31% آخرون.