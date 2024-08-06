منظمة الصحة العالمية تحذر.. فيروس "كورونا" لايزال موجودا معنا

قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف المديرة بمنظمة الصحة العالمية المعنية بالاستعداد للأوبئة والجوائح والوقاية منها أن فيروس كورونا "كوفيد 19" لايزال موجودا إلى حد كبير وينتشر فى جميع البلدان.

وأضافت ماريا فان كيركوف في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في جنيف أن البيانات من نظام المراقبة القائم على الرصد لدى المنظمة عبر 84 دولة تشير الى ان نسبة الاختبارات الايجابية كانت فى ارتفاع لعدة أسابيع ونوهت مسؤولة المنظمة الدولية الى انه وبشكل عام فان نسبة الاختبارات الايجابية تتجاوز 10? ولكن هذا يتقلب حسب المنطقة في حين انه فى أوروبا تتجاوز نسبة الاختبارات الايجابية 20? .

وقالت إن مراقبة مياه الصرف الصحي تشير إلى أن انتشار فيروس كوفيد أعلى بنحو 20.2 مرة مما يتم الإبلاغ عنه حاليا وبالتالي الفيروس يستمر في التطور والتغير مما يعرض الجميع لخطر الإصابة بفيروس أكثر شدة وقد يتجنب القدرات الموجودة على اكتشافه أو التدخلات الطبية بما في ذلك التطعيم.

مسؤولة المنظمة أوضحت أن هذا الانتشار المرتفع لايعد - نموذجيًا - للفيروسات التنفسية التي تميل إلى زيادة انتشارها في الأشهر الأكثر برودة وأفادت بأنه في الأشهر الأخيرة وبغض النظر عن الموسم شهدت العديد من البلدان ارتفاعات في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بما في ذلك في الألعاب الأولمبية حاليا حيث ثبتت إصابة ما لا يقل عن 40 رياضيا.

وشددت فان كيركوف على أن الحكومات تحتاج إلى الاستمرار في الاستثمار ودعم الفهم العالمي للانتشار والتأثير وتزويد شعوبها بالأدوات اللازمة لحماية أنفسهم ورعاية الأشخاص الذين يعانون من الأثار الحادة وطويلة الأمد لكوفيد-19 بما في ذلك حالة ما بعد كوفيد-19 والتى تسمى أيضا كوفيد الطويل.

وقالت إن المنظمة شهدت وعلى مدار العامين الماضيين انخفاضا مثيرا للقلق في تغطية اللقاح وخاصة بين العاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وهما من أكثر الفئات المعرضة للخطر وحثت على تغيير هذا بشكل عاجل مؤكدة أن المنظمة توصى بأن يتلقى الأشخاص في أعلى الفئات المعرضة للخطر لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرا من أخر جرعة والنظر في اعطاء لقاحات كوفيد-19 مع لقاحات الأنفلونزا الموسمية.