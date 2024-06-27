عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية السوري ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أمس على عشاء عمل في أبوظبي، معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

ورحب سموه بمعالي وزير الخارجية السوري، وأعرب عن اعتزازه بزيارته إلى دولة الإمارات.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور فيصل المقداد، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات ومنها التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، والحرص على تنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أعرب سموه عن تمنياته لسوريا دوام الأمن والاستقرار ولشعبها الشقيق التنمية والازدهار والرخاء.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور فيصل المقداد عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأشار سموه إلى أن العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والحياة الكريمة.

حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وسعادة حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية