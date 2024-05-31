ألمانيا تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف في روسيا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أن بإمكان أوكرانيا استخدام الأسلحة التي تزودها بها برلين في مواجهة الهجمات الروسية من مواقع على حدودهما المشتركة، في تغيير مهم بالسياسة جاء غداة إعطاء الرئيس الأميركي جو بايدن الضوء الأخضر لكييف للرد بالأسلحة الأميركية على الأصول العسكرية الروسية التي تستهدف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

بيان الحكومة الألمانية لفت إلى أن موسكو، خلال الأسابيع الأخيرة، أعدت ونسقت وشنت هجمات على منطقة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا - على وجه الخصوص - من مناطق تقع على الحدود مباشرة مع روسيا.

كما جاء في البيان "نحن مقتنعون سويا بأن أوكرانيا لها الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات...لهذا يمكنها أيضا استخدام الأسلحة التي تسلمتها لهذا الغرض وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك تلك التي سلمناها".

لم يخض البيان في تفاصيل بشأن ما وصفتها برلين بالاتفاقيات السرية مع كييف.

وردا على ذلك، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا، الجمعة إن "أوكرانيا وحلفاء الناتو سيستقبلون ردا مدمرا بأن التحالف لن يتمكن من تجنب دخول الصراع - وهي حتمية كانت حكومات غربية قد استبعدتها.