"عملية الفارس الشهم 3 " تواصل توزيع الطرود الصحية على الأطفال بمستشفى غزة الأوروبي في خانيونس

وزعت "عملية الفارس الشهم 3" طرودا صحية على الأطفال في مستشفى غزة الأوروبي بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، في إطار دعم دولة الإمارات المستمر للأسر الفلسطينية للتخفيف من معاناتهم اليومية والظروف الصعبة التي يمرون بها منذ عدة أشهر.

تَهدف "عملية الفارس الشهم 3" من خلال حملاتها الإغاثية والمساعدات التي تُقدمها يومياً للنازحين في مراكز الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى تخفيف معاناة النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية ومتطلباتهم، بعد تفاقم الأوضاع في غزة حيث سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة من اللحظة الأولى الى تقديم المساعدة والدعم لجميع الفئات في قطاع غزة.

يُذكر أن "عملية الفارس الشهم 3 " تُقدم المساعدات الإنسانية للنازحين في قطاع غزة من خلال طرود الطعام وطرود الطفل والمرأة، والتكيات والخيام والخضروات والمياه، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف عن النازحين في ظل الظروف الصعبة.