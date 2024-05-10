الأمم المتحدة تحذر من توقف جهود الإغاثة في غزة خلال أيام

حذرت وكالتا إغاثة تابعتان للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن تناقص مخزونات الغذاء والوقود قد يؤدي لتوقف جهود الإغاثة في غضون أيام في قطاع غزة مع استمرار إغلاق المعابر الحيوية بما سيجبر مستشفيات على الإغلاق ويؤدي إلى تفاقم سوء التغذية.

ودق عاملون في مجال الإغاثة ناقوس الخطر قبل أيام بشأن إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام المساعدات وتنقل الأفراد ضمن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح التي نزح إليها نحو مليون من سكان القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية محدودة في رفح تهدف إلى قتل مسلحي حركة حماس وتفكيك بنية تحتية تستخدمها الحركة التي تدير قطاع غزة.

وقال هاميش يونج كبير منسقي الطوارئ في اليونيسف في قطاع غزة "على مدار خمسة أيام لم يدخل أي وقود أو أي مساعدات تقريبا إلى قطاع غزة ونستخدم آخر ما تبقى".

وأضاف في إفادة صحفية عبر الإنترنت "هذه بالفعل مشكلة كبيرة بالنسبة للسكان ولجميع العاملين في مجال الإغاثة، لكن في غضون أيام، إذا لم يتم تصحيح الوضع، فإن نقص الوقود قد يؤدي إلى توقف عمليات الإغاثة بالكامل".

وأضاف أن أكثر من مئة ألف فروا من رفح خلال الأيام الخمسة الماضية.