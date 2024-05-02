بري: لبنان ملتزم بقواعد الاشتباك ولا يريد الحرب

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، اليوم الخميس، أن لبنان ملتزم بقواعد الاشتباك ولا يريد الحرب وينتظر نجاح المساعي لوقف "عدوان" إسرائيل على غزة الذي حتماً سينعكس على لبنان والمنطقة.

وقال بري ، خلال استقباله اليوم في بيروت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، إن "لبنان لا يريد الحرب وهو منذ لحظة بدء العدوان عليه لا يزال ملتزماً بقواعد الاشتباك التي تتمادى إسرائيل بخرقها مستهدفة عمق لبنان وقراه وبلداته الحدودية الجنوبية ..مستخدمة أسلحة محرمة دولياً".

وأكد بري أن" لبنان بانتظار نجاح المساعي الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة والذي حتماً سينعكس على لبنان والمنطقة وسيكون عندها جاهزاً لمتابعة المباحثات حول تطبيق القرار الأممي رقم 1701، الذي كان لبنان ولا يزال ملتزماً ومتمسكاً به."

وأثار بري أهمية دور الأونروا ، مطالباً الدول التي أوقفت تمويلها للمنظمة بـ "إعادة النظر بقرارها نظراً لأهمية الدور الذي تؤديه تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وعن ملف النازحين السوريين أعتبر بري أن "اللقاء اليوم كان عملياً بامتياز مقترحاً تشكيل لجنة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لمتابعة الزيارة والاجتماعات التي واكبتها، وقد لاقى الاقتراح ترحيباً من رئيسة المفوضية الأوروبية".

وجدّد الرئيس بري التأكيد "على أهمية التواصل من سائر الأطراف المعنية بمقاربة ملف النازحين مع الحكومة السورية التي بات حضورها على معظم أراضيها".