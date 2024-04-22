طواقم الإسعاف الفلسطيني تنتشل 73 جثمانا من مقبرة جماعية بخان يونس

انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف الفلسطينية اليوم الإثنين، جثامين 73 فلسطينيا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجثامين التي عُثر عليها إلى 283 جثة من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ولفتت إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من القتلى من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو ألفي فلسطيني بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد بدأت أمس الأحد، انتشال جثامين 210 من مقبرة جماعية داخل المجمع.