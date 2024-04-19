توقيف رجل بعد تطويق قنصلية إيران في باريس

أعلنت شرطة باريس توقيف رجل الجمعة بعد بلاغ من القنصلية الإيرانية في باريس حول مشاهدة شخص في الداخل "يحمل قنبلة يدوية أو يرتدي سترة ناسفة".

وقال المصدر نفسه إن "الرجل خرج من القنصلية ويخضع للاستجواب" من قبل القوة الخاصة التابعة للشرطة. وما زال تفتيش المبنى جاريا.

وكانت إذاعة أوروبا1 الفرنسية قد ذكرت عبر حسابها على إكس أن الشرطة طوقت القنصلية الإيرانية في باريس بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه.

وانتشرت الشرطة في المكان وطالبت الجمهور بالابتعاد عن المنطقة.