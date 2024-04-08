الأسد: القصف الوحشي لغزة دليل فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية

أكد الرئيس السوري بشار الاسد، اليوم الاثنين، أن قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة بهذه الوحشية والدموية غير المسبوقة هو دليل على فشلها في تحقيق أهدافه العسكرية.

وقال بيان رئاسي سوري، عقب لقاء الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، إن «الرئيس السوري اعتبر أن قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة بهذه الوحشية والدموية غير المسبوقة هو دليل على فشله في تحقيق أهدافه العسكرية»، منوها إلى «أن ما يسعى هذا الكيان لتحقيقه اليوم هو محاولة هزيمة المجتمع والشعب في قطاع غزة ليهزُم من خلاله المقاومة الفلسطينية، لكن ذلك لن يحصل».

وبحث الأسد مع عبد اللهيان سبل دعم الشعب الفلسطيني دولياً في ظل التغيرات الكبيرة في المواقف الدولية تجاه ما يحصل في غزة.