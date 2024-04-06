بايدن يستعين بسيناتور مخضرم في حملة للديمقراطيين

انضم السيناتور الأميركي المخضرم، بيرني ساندرز، إلى الرئيس جو بايدن على منصة البيت الأبيض هذا الأسبوع، حيث يأمل الرئيس أن يتمكّن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، من المساعدة في الاستفادة من الإحباطات الشعبية ضد شركات الأدوية، وتعزيز حملة تسعير الأدوية.

وناقش الرجلان الجهود المشتركة لخفض كلفة أجهزة الاستنشاق لعشرات الملايين من الأميركيين الذين يعتمدون على هذه المعدات لعلاج الربو، وغيره من الحالات. وفي السابق، جادل حلفاء ترامب بأن الديمقراطيين يركزون على الرعاية الصحية، لأن الناخبين بشكل عام، يفضلون الجمهوريين في العديد من القضايا، بما في ذلك الاقتصاد والهجرة والجريمة.

«واشنطن بوست»