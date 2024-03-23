رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان في القاهرة العلاقات الأخوية والمستجدات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دفعهما إلى الأمام بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار، وذلك في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية البنّاءة التي تجمعهما فى جميع أبعادها الاقتصادية والتنموية والسياسية.

كما استعرض الجانبان - خلال جلسة مباحثات عقداها في القاهرة في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها سموه - عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها مواصلة الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إليه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق ومن خلال كل الطرق والوسائل الممكنة لتخفيف معاناة سكان القطاع، بجانب تكثيف الجهود للعمل على وقف إطلاق النار في القطاع.

وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي الجاد لفتح آفاق للمسار السياسي والدفع تجاه السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وما يربطهما من أواصر متينة واحترام متبادل بجانب الاهتمام المشترك بدفع هذه العلاقات إلى آفاق أوسع تلبي تطلعاتهما نحو التنمية والتقدم.

كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بشأن كل ما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن والسلام والذي يعد السبيل لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وأقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مأدبة إفطار تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة والذي يضم كلاً من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية وسعادة فيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر.

كما حضرهما دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من كبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القاهرة في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية إلى مصر حيث كان في وداعه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.