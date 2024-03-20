روسيا تتوعد الاتحاد الأوروبي بملاحقات على مدى عقود في حال استخدام أصولها المجمّدة

توعدت روسيا الأربعاء الاتحاد الأوروبي بملاحقته قانونياً "على مدى عقود" في حال استخدام عائدات أصولها المجمّدة لصالح أوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو بمثابة "سرقة".

ومن المقرر أن يقدم التكتل القاري الأربعاء خطة تهدف إلى مصادرة هذه الإيرادات لتمويل شراء أسلحة لكييف. وستُناقش الخطة خلال قمة للدول السبع والعشرين يومي الخميس والجمعة.

وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "يجب على الأوروبيين أن يدركوا جيداً الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه القرارات باقتصادهم وصورتهم وسمعتهم كضامنين موثوقين لحرمة الممتلكات".

وأضاف "من الطبيعي أن يصبح الأشخاص والدول الذين سيشاركون في اتخاذ مثل هذه القرارات، موضوع ملاحقات على مدى عقود عديدة".

ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الطرح الأوروبي يرقى لمستوى "اللصوصية" و"السرقة".

وقالت إن "هذه التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للأعراف الدولية الأساسية"، متوعدة برد من موسكو.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار يورو، وستسمح بتأمين "ثلاثة مليارات يورو سنويًا" لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.