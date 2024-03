أول تعليق من بايدن بعد تهديد ترامب بـ "حمام دماء" في أميركا في حال عدم انتخابه

علق الرئيس الأميركي جو بايدن على تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي قال فيها، إنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في أميركا.

وقال جو بايدن في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "من الواضح أن هذا الرجل يريد تكرار أحداث السادس من يناير. في إشارة إلى (اقتحام أنصار ترامب الرافضين نتائج الانتخابات لمبنى الكابيتول)".

وأضاف بايدن "لكن الشعب الأميركي سيمنيه بهزيمة مدوية أخرى في انتخابات شهر نوفمبر".

