بالفيديو.. مجلس النواب الأميركي يقر بأغلبية ساحقة قانونًا لحظر تطبيق "تيك توك"

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون الأربعاء يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

صوّت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

وفي حال تطبيق التشريع الذي أقره المجلس، فسيمنح مشروع القانون ستة أشهر للتخلي عن "تيك توك" قبل أن تبدأ متاجر التطبيقات في حظر الوصول، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن، على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة".

من جانبها، حذرت الصين من أن هذا الإجراء سيرتد حتما على الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأميركي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".

