"مدائن" تطلق مبادرة "المدن الصناعية الخضراء" في سلطنة عُمان

أطلقت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في سلطنة عُمان مبادرة "المدن الصناعية الخضراء" ضمن "المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية"، والتي تنفّذها هيئة البيئة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الثلاثاء، بدأت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة استزراع أحزمة خضراء من أشجار السمر، والسدر، والغاف، والشوع في مدينة سمائل الصناعية على أن تستكمل عملية الاستزراع تدريجيًّا في جميع المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن".

وقالت المهندسة ابتسام بنت أحمد الشنفرية، مدير مختص بالشؤون البيئية في مكتب رئيس قطاع العمليات في "مدائن" إن مبادرة "المدن الصناعية الخضراء" تأتي ضمن سعي "مدائن" المتواصل إلى توفير بيئة أفضل للعيش والعمل وضمان استمرارية الحفاظ على البيئة وحمايتها من تلوث الهواء والأتربة والمياه استجابةً للتحديات التي تواجه البيئة نتيجة مختلف أشكال التلوث والتغير المناخي.

وبيّنت أن المبادرة تسعى إلى تشجيع الوعي البيئي ودعم جهود سلطنة عُمان المكثفة لتحقيق صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2050 خاصة في القطاع الصناعي، وذلك من خلال تحسين وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النظيفة.