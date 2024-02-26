مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز المستوى المرخص به 27 مرة

ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، بحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب وكالة فرانس برس الاثنين.

وبلغت المخزونات بتاريخ 10 فبراير 5525.5 كيلوغراما (مقابل 4486.8 كيلوغراما في نهاية أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وقال دبلوماسي كبير اليوم الاثنين إن إيران تنتج حاليا نحو تسعة كيلوجرامات شهريا من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو المعدل الذي عادت إليه في أواخر نوفمبر بعد تباطؤ العام الماضي.

ودرجة التخصيب هذه قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وتحدث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن سبعة كيلوغرامات شهريا في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسي إن غروسي كان يستخدم متوسطا منذ آخر تقرير للوكالة.

واشار المدير العام للوكالة إلى أن "إيران تدلي بتصريحات علنية حول قدراتها التقنية، مما يعزز المخاوف"، داعياً مرة أخرى طهران إلى "التعاون التام".