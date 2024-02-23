مركبة فضاء أمريكية تهبط على القمر لأول مرة منذ 50 عاماً

هبطت مركبة فضاء أمريكية خاصة على سطح القمر وذلك لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن نجاح هبوط المركبة الفضائية "نوفا-سي أوديسيوس"، التي صنعتها شركة "أنتيوتيف ماشينز" في منطقة القطب الجنوبي من القمر.

وقالت ناسا، في بيان لها: "إن وصول هذه المركبة سيجعلنا نستعد للاستكشاف البشري للقمر في المستقبل في إطار برنامج (أرتميس) لغزو الفضاء التابع للوكالة ".

وتأتي المهمة بغرض دراسة الغلاف الخارجي للقمر والخصائص الحرارية للثرى القمري ووفرة الهيدروجين في التربة في موقع الهبوط وإجراء مراقبة البيئة الإشعاعي. وتحمل المركبة "أوديسيوس" مجموعة من الحمولات العلمية والتجارية لناسا إلى القمر.