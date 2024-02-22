الأميرة شارلوت "تعرف القواعد" وتبقي أشقائها تحت المراقبة

قالت خبيرة التربية جو فروست أن الأميرة البريطانية شارلوت تعرف قواعد البروتوكول الملكي وتبقي شقيقيها الأمير جورج والأمير لويس تحت رقابتها. وقالت فروست التي تعمل في برنامج "سوبر ناني" التلفزيوني أن الطفلة الوسطى لأمير وأميرة ويلز، وعمرها 8 سنوات "تعرف كيف تحافظ على الجميع في حالة طيبة" في البيت، بمن فيهم شقيقها البالغة أعمارهما خمسة وعشرة سنوات.

ويعيش الأمير ويليام والأميرة كيت وأطفالهما الثلاثة في جناح خاص لهم في قصر ويندسور بعد انتقالهم من قصر كينغستون في لندن قبل بضعة أسابيع من وفاة الملكة في سبتمبر 2022.

وقال الزوجان في وقت سابق إنهما يربيان أطفالهما بإدراك عميق للبروتوكولات الملكية، وأنه ثمة مكان وزمان لكل شيء. وبناء عليه قالت السيدة فروست إن تشارلوت " تعرف القواعد" وتقوم غالبا بتذكير أشقائها بما يجب عليهم القيام به ومتى.

ولكنها أضافت، أن الأطفال الثلاثة تتم معاملتهم بالتساوي، وهو أمر "يتعلق بكل عائلة" على الرغم من حقيقة أن الأمير جورج هو ملك المستقبل. وقالت فروست أنه ثمة دليل واضح على "المسؤولية الابوية" من قبل ويليام وزوجته كيت، مع التمسك بفكرة أن التاج والملكية "تحتاج إلى فريق".

وخلال حديثها مع مجلة "هالو" الفنية قالت السيدة فروست "تعرف تشارلوت القواعد. وهي الطفلة الوسطى. وتعرف كيف تحافظ على الجميع في وضع طيب. وهناك لحظات عندما شاهدت جورج وهو ينظر الى شقيقته، وربما أنه يشعر بالانزعاج منها لدقيقة واحدة، ومن ثم يشعر بالامتنان لها لأنها موجودة معه وهي قادرة على تذكيره بالعديد من الأشياء".

وواصلت فروست حديثها وقالت إنه ما يمكن ملاحظته هو مدى " الوعي" وأن الطفلين الأكبر في العائلة، وبخاصة جورج "قد تم إخباره" بأنه الثاني في الترتيب للوصول إلى منصب الملك، وهو "يتعلم القليل من هنا وهناك" ولديه القدوة المثالية في الملك الحالي تشارلز ووالده ويليام.

وقالت السيدة فروست " لقد نشأوا على فهم الإجراءات والبروتوكول الملكي. كما أنهم نشأوا على فهم أنه يوجد زمان ومكان لكل شيء. ولديهم توازن رائع لذلك وخلف الأبواب المغلقة، وبلا شك فإنهم يلعبون الألعاب، ويستمتعون مع بعضهم البعض كأشقاء، ويختلفون، ويستمتعون مع بعضهم البعض، ويخبزون الكعك، ويخرجون إلى الطبيعة".