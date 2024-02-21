افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

افتتح اليوم مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الإمارات الميداني في قطاع غزة ، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية التي أمر بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتاتي هذه المبادرة في إطار الحاجة الملحة لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من أحدث الأجهزة الطبية في مجال علاج وتقويم العظام، وتوفير وتصنيع الأطراف الصناعية ذات جودة عالية، وإعادة تأهيل المرضى، لكي يكونوا أشخاصاً منتجين ، قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.

وسيعمل المركز وفق عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بأخذ القياسات لتصنيع الطرف الصناعي بعدها مرحلة التصنيع وفي المرحلة الأخيرة العلاج الطبيعي وتأهيل المصابين، وتم في اليوم الأول أخذ المقاسات لعدد 36 حالة تمهيداً لعملية تصنيع الأطراف الصناعية لهم، ومن المتوقع ان تصل الأعداد خلال أيام إلى اكثر من 100 حالة.