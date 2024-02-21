اسرائيل تواصل قصف قطاع غزة المهدد بالمجاعة

تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة المهدد بالمجاعة والغارق في كارثة إنسانية ولا سيما في مدينة رفح المكتظة بالسكان في الجنوب، مع انطلاق محادثات جديدة في القاهرة بشأن هدنة.

وتكثف اسرائيل قصفها على قطاع غزة فيما يحتدم القتال على الأرض ما أدى إلى مقتل 118 شخصا خلال 24 ساعة وفق وزارة الصحة في غزة.

ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر 2,2 مليون شخص إلى شفير المجاعة وثلاثة أرباع السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي مؤشر جديد إلى تفاقم الوضع في القطاع، أعلن برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء تعليق تسليم المساعدات في شمال القطاع بسبب "الفوضى والعنف" المنتشرين فيه، وهو قرار نددت به حركة حماس.

وكان برنامج الأغذية العالمي استأنف الأحد تسليم المساعدات الغذائية لكنه أكد أن شاحناته استُهدفت بإطلاق نار وتعرضت للنهب فيما تعرض أحد سائقيه للضرب.

ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني الأربعاء "وكالات الأمم المتحدة إلى تكثيف مساعداتها، خصوصا للمناطق الواقعة في شمال قطاع غزة حيث هناك 400 ألف شخص مهددون بالمجاعة".

من جهته، أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء أن الوضع في غزة "لا إنساني"، معتبرا أن القطاع "أصبح منطقة موت".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الأربعاء دخول 98 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، في حين استنكرت مؤسسة وكالات التنمية الدولية (ايدا) بطء عمليات التفتيش وتعطيل عشرات الشاحنات لعدة أيام على الحدود.

وأفاد شهود عيان عن معارك عنيفة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث يتعقب الجنود الاسرائيليون مقاتلي حماس وسط الأنقاض، وكذلك في حيَي الزيتون والشجاعية في مدينة غزة إلى الشمال.

وقال أحمد، وهو من سكان مدينة غزة حيث تنتشر أنقاض الأبنية المدمرة والنفايات في الشوارع، "لم نعد قادرين. لا طحين لدينا ولا نعرف إلى أين نذهب في هذا البرد. نحن في الشوارع. أكلنا البرد".

وأضاف "نريد وقف إطلاق النار. نريد أن نعيش".

وأكد الجيش الاسرائيلي أنه قتل العشرات في حي الزيتون الثلاثاء ودمّر "عشرات الأهداف" معلنا أنه "يكثف" عملياته في خان يونس.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود خلال الليل أن ملجأ يؤوي أعضاء من المنظمة وعائلاتهم تعرض لقصف إسرائيلي في المواصي في غرب خان يونس، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثمانية بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.