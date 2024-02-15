أمينة أردوغان: تركيا مستعدة لاستضافة مؤقتة لأيتام غزة

أعلنت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلادها لاستضافة الأيتام من قطاع غزة بشكل مؤقت، إلى حين التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية، بأن إعلان سيدة تركيا الأولى، التي رافقت أردوغان في زيارته الرسمية إلى مصر أمس الأربعاء، جاء في لقاء عقدته معها انتصار عامر السيسي، عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء المغلق، جرى تقييم سبل توسيع المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، وحل الأزمة الإنسانية.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها لصالح الأطفال الأيتام، خاصة المتضررين من المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأكدت أردوغان خلال اللقاء استعداد تركيا لاستضافة الأطفال الأيتام من غزة بشكل مؤقت إلى حين التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وشددت على ضرورة توحيد جهود جميع الدول من أجل قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وأودت بإسرائيل للمثول أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ومن جهتها ذكرت انتضار السيسي أن زيارة الرئيس أردوغان وعقيلته أسعدت الشعب المصري، وأعربت عن تهنئتها بقمة "قلب واحد من أجل فلسطين" التي استضافتها أمينة أردوغان في نوفمبر الماضي، كما قدمت معلومات حول المساعدات الإنسانية لغزة.