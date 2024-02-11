حماس تحذر من هجوم إسرائيلي على رفح ونتنياهو يتعهد تأمين "ممر آمن"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوفير "ممر آمن" للمدنيين قبل شنّ عملية عسكرية في رفح وسط تحذيرات ومخاوف دولية متزايدة من هجوم على المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، وأصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح جراء الحرب.

وحذّر مصدر قيادي في حركة حماس الأحد إسرائيل من أنّ أي عملية عسكرية قد تشنّها على مدينة رفح، ستؤدي الى "نسف مفاوضات" التبادل بين الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وكانت الحركة حذّرت السبت من "كارثة" في رفح بحال شنّت إسرائيل عملية برية.

وقال نتنياهو في مقابلة ضمن برنامج "هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس" عبر قناة "إيه بي سي نيوز" تُبثّ الأحد ونُشرت مقتطفات منها مساء السبت "النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس ، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير" للحركة.

وتابع "سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك"، متحدثا عن وجود مناطق في شمال رفح "تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين".