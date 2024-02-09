الأمم المتحدة: نرفض التهجير القسري الجماعي من رفح

أكد ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، لكن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل البحث عن سبيل لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من المنطقة والتغلب على آخر مقاتلي حركة «حماس».

يأتي ذلك بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش، الجمعة، بوضع خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح المكتظة باللاجئين بجنوب قطاع غزة من أجل تنفيذ عملية عسكرية.

وأعلن مكتب نتنياهو هذه الخطوة مع تصاعد الضغوط على إسرائيل بسبب تهديدها باقتحام بري لرفح، الملاذ الأخير لمئات الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين في المدينة بعد فرارهم من القتال في أماكن أخرى.