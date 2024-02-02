غوتيريش: على المجتمع الدولي ألا يتراجع عن التزامه بحل الدولتين

حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي على "عدم التراجع عن التزامه بحل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال غوتيريش على منصة "إكس"، مساء الخميس، إن "حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب، هو وحده القادر على ضمان إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي ألا يتراجع عن التزامه بهذا الحل".

وتأتي تصريحات غوتيريش في ظل تأكيد عدة دول كبرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، على "حل الدولتين" سبيلا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

والخميس، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية" قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.

وقال كاميرون، في تصريح صحافي خلال زيارة أجراها أمس إلى لبنان، إن بلاده "يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين".

ومنذ أبريل 2014 توقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء تنصل تل أبيب من مبدأ حل الدولتين، ورفضها وقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وإطلاق دفعة من معتقلين فلسطينيين.