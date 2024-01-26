السعودية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة

رحبت السعودية رسمياً الجمعة، بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تؤيد ما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

كما أشادت السعودية بجهود جمهورية جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددةً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة القوات الإسرائيلية على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.