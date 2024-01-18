فرنسا تبدي استعدادها لتزويد أوكرانيا المزيد من مدافع قيصر

أعلنت فرنسا الخميس استعدادها تزويد أوكرانيا اثني عشر مدفعا إضافيا من طراز قيصر، داعية حلفاءها إلى المساهمة في تأمين 60 مدفعا آخر من أجل تعزيز قدرات كييف ضد روسيا.

وصرّح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أثناء إطلاقه في باريس "تحالفا من أجل المدافع" شارك فيه نظيره الأوكراني عبر الفيديو، "لقد قررت صرف 50 مليون يورو" من صندوق الدعم الفرنسي لأوكرانيا "ما يتيح شراء اثني عشر مدفعا من طراز قيصر".

تضاف هذه المدافع التي تنتجها شركة "نكستر" الفرنسية الألمانية، إلى 49 مدفع قيصر دخل الخدمة في أوكرانيا وستة مدافع من المقرر تسليمها لكييف "في الأسابيع المقبلة"، بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.

وأضاف لوكورنو أمام ممثلي 23 دولة داعمة لأوكرانيا، أن فرنسا لديها القدرة على إنتاج 60 مدفعا آخر تناهز قيمتها 250 مليون يورو "وهو مبلغ يبدو لي أنه في متناول مختلف ميزانيات الحلفاء".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف عبر الفيديو بعدما ألغى ليلا تنقله إلى العاصمة الفرنسية "لأسباب أمنية"، إنه "لا يوجد بديل عن المدفعية الحديثة، يجب أن نواصل جهودنا ونزيد إنتاجنا من الذخائر".