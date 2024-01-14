السويد تعزّز أسطول «الأطلسي» بغواصتين

من المقرر أن تطلق السويد غواصتين هجوميتين جديدتين، تعملان بالديزل والكهرباء في عامي 2027 و2028. والغواصتان مصممتان للقيام بدوريات لحلف شمال الأطلسي، في بحر البلطيق. وسيقومان بمهمة تتبع ومواجهة التحركات البحرية الروسية، وسط تدهور العلاقات باستمرار بين روسيا وأوروبا. والغواصتان هما أول غواصتين جديدتين في السويد يتم بناؤهما منذ منتصف التسعينات، وستنضمان إلى أربع غواصات في أسطول الدولة الإسكندنافية.

وقال ماتس ويكسل، الذي يترأس شركة «كوكومس» لصناعة المعدات العسكرية: «لدينا تاريخ طويل في بناء الغواصات، لكن لايزال أمامنا الكثير».

عن «بوليتكو»