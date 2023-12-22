ماكرون ضيف شرف في اليوم الوطني الـ75 للهند

أعلن قصر الإليزيه الجمعة أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون ضيف شرف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العيد الوطني الـ75 في "يوم الجمهورية".

وقالت الرئاسة الفرنسية "إنّه (إيمانويل ماكرون) قبل دعوة رئيس الوزراء الهندي للذهاب إلى نيودلهي في 26 يناير 2024 لمناسبة يوم الجمهورية... كضيف شرف".

ويُحتفل بهذا العيد لمناسبة دخول دستور الهند حيز التنفيذ في 26 يناير 1950، بعد ما يزيد قليلاً عن عامين من استقلالها في 15 أغسطس 1947.

وكان ناريندا مودي، الذي زار فرنسا أربع مرّات منذ انتخاب ماكرون رئيساً، هو نفسه ضيف شرف هذه السنة في اليوم الوطني الفرنسي في 14 يوليو.

وتعدّ هذه ثاني زيارة يقوم بها ماكرون إلى الهند، بعد الزيارة الأولى في العام 2018. وكان قد زارها في سبتمبر لحضور قمة مجموعة الدول العشرين.

وقال الإليزيه "إنّه لشرف كبير جداً نظراً إلى وجود ضيف شرف واحد فقط في يوم الجمهورية... وهي لفتة قوية للغاية لتكريس علاقاتنا الثنائية وإعطائها دفعة قوية".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنّ البلدَين يتقاسمان "العديد من المشاريع في مجالات الفضاء والدفاع والطيران والطاقات المتجدّدة والأبحاث والتعليم العالي".

وذكّر الإليزيه بأنّ أسلاف الرئيس الثلاثة جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، حظوا أيضاً بهذا الشرف.