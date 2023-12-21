وزير الخارجية المصري يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه قطاع غزة

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه قطاع غزة، مؤكدا أن عمليات الاستيطان الإسرائيلية تجعل حل الدولتين مستحيلا.

وقال شكري ، خلال مؤتمر صحافي اليوم مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الذي يزور القاهرة حاليا ، :"بحثنا جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة "، مشيرا إلى أنهما ناقشا النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة .

وأكد الوزير شكري العمل مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر على تأمين الملاحة ، مشيرا إلى الاشتراك في المبادئ الخاصة بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة .

بدوره ، أكد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر حتى لا تتأثر سلاسل الإمداد ، محذرا من خطورة مهاجمة السفن في البحر الأحمر ويجب منع ذلك تماما.

وأضاف الوزير كاميرون أنهم يعملون من أجل ضمان تدفق وزيادة المساعدات لقطاع غزة ، مشيرا إلى أن بلاده قدمت 75 مليون دولار مساعدات إلى غزة.

وشدد على ضرورة إبقاء المعابر مفتوحة لنقل المساعدات لغزة ، لافتا إلى العمل مع مصر لتقديم المساعدات إلى غزة.

ودعا كاميرون إلى التوصل لقرار بالإجماع بمجلس الأمن بشأن غزة ، مشددا على ضرورة إيجاد طرق لجعل الهدنة بغزة أكثر استدامة.

وبشأن استضافة مصر لوفد من حماس و إمكانية الوصول الي هدنة قال الوزير شكري إن مصر تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع شركائها للتعامل مع قضية الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر في تعاملها مع الأزمة تركز على وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأوضح الوزير شكري أن "مصر تقدر أهمية ملف الرهائن وحساسية الأمر لكنه مكون مهم ضمن مكونات الأزمة المركبة"، مشيرا إلى أن الهدنة السابقة شهدت الإفراج عن عدد كبير من الرهائن.

وبشأن حل الدولتين، قال الوزير شكري إنه ليس هناك إرادة سياسية من جانب إسرائيل أو المجتمع الدولي لتنفيذه رغم الحديث عن حل الدولتين طيلة ثلاثة عقود ، ولذلك يتكرر الصراع والاشتباكات كل فترة.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إن "لندن تؤيد حل الدولتين لكن يجب أن نسأل أنفسنا كيف نتحرك تجاه ذلك"، موضحا أن "ما يجري حاليا يجعل تنفيذ حل الدولتين مستحيلا".