العراق: انتهاء عملية الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات

أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الإثنين، أبواب مراكز الاقتراع أمام الناخبين العراقيين بعد انتهاء عملية التصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية، عدا مدن إقليم كردستان.

وقالت المتحدثة بإسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في تصريح صحافي "إن أجهزة الاقتراع تعمل بكفاءة عالية ولم نسجل أي خرق انتخابي ولا أمني".

وأوضحت "الأجهزة الانتخابية تغلق إلكترونياً في الساعة السادسة مساءً، ثم تبدأ عملية إرسال النتائج للمكتب الوطني للشروع بالعد والفرز اليدوي".

ومن جانب آخر، صرح اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بأن " رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة كان متواجداً منذ الصباح الباكر في قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على سير خطة تأمين هذا العرس الانتخابي".

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان، لاستقبال أكثر من 15 مليونا و108 الفا و135 ناخبًا بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة البيومترية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء يوم غد الثلاثاء نتائج أولية لانتخابات مجالس المحافظات.