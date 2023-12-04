إسرائيل تكثف هجماتها الجوية وتعمق فصل مدن قطاع غزة

أعلنت مصادر فلسطينية مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على قطاع غزة في إطار الحرب المستمرة لليوم الـ59.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية طالت منازل ومسجدين، إلى جانب مقر للدفاع المدني في غزة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

وذكر جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن ثلاثة من عناصره قضوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي على مركز تابع له في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم في الساعات الأخيرة نحو 200 هدف تابع لحركة "حماس" شملت تدمير بنى تحتية عسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قتل منذ 7 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 15523 فلسطينيا في غزة، وأن نحو 70% منهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف في عداد المفقودين، تحت الأنقاض على الأرجح.

ومن جهتها قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي عمق فصل مدن قطاع غزة عبر المناورة البرية المتواصلة منذ أكثر من 40 يوماً.

وذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أن رفح هي المحافظة الوحيدة التي جرت فيها عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين والمياه خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المكتب أنه في خان يونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة الهجمات وأعمال التوتر الميداني.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، وتم تسجيل ما يقرب من 1.1 مليون نازح في 156 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في جميع أنحاء غزة، منهم حوالي 86% مسجلون في 99 ملجأ وسط وجنوب القطاع.