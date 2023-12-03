كييف تتهم روسيا بقتل جنود أوكرانيين بعد استسلامهم

اتهمت أوكرانيا، روسيا، بارتكاب جريمة حرب عبر إعدام جنود أوكرانيين أبدوا نيتهم الاستسلام.

وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على "تليغرام" رجلين يخرجان من ملجأ، أحدهما واضعاً يديه فوق رأسه، قبل أن يلقيا بنفسيهما أرضاً إلى جانب مجموعة أخرى من الجنود، ويلي ذلك ما يبدو أنه إطلاق نار وانبعاث دخان قبل أن ينقطع الفيديو بشكل مفاجئ.

وبث هذا المقطع غير المؤرخ على شبكات التواصل الاجتماعي على أنه مصوّر بالقرب من مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا حيث يحتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من موقع تصوير الفيديو أو صحته.

وندد مسؤول حقوق الإنسان في أوكرانيا دميترو لوبينيتس بالفيديو ووصف ما تضمنه بأنه "جريمة حرب"، وقال على "تليغرام": "ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لإعدام جنود أوكرانيين مستسلمين كأسرى على يد جنود روس. هذا انتهاك آخر لاتفاقيات جنيف وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي".

ولفت لوبينيتس إلى أن الجنود الأوكرانيين "جُردوا من سلاحهم وكانوا رافعين أيديهم ولم يشكلوا أي تهديد، وكان على الجانب الروسي اعتقالهم واعتبارهم أسرى حرب بدلاً من إعدامهم".