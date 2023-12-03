مقتل ألماني وإصابة شخصين جراء هجوم بسكين ومطرقة في باريس

قُتل ألماني وأصيب شخصان آخران مساء أمس السبت في هجوم بسكين ومطرقة قرب برج إيفل بباريس، فيما أعلنت مصادر أمنية وقضائية فرنسية اعتقال المشتبه بارتكابه الهجوم وهو فرنسي متطرف يعاني اضطرابات نفسية.

وقالت السلطات لوكالة فرانس برس إنها فتحت تحقيقاً بتهم اغتيال ومحاولة اغتيال على صلة بمشروع إرهابي وارتباط بجماعة إرهابية إجرامية.

وطعن المهاجم، ويدعى أرمان راجابور مياندواب، رجلا ألمانيا حتى الموت، وأصاب اثنين آخرين بمطرقة على بُعد بضع مئات الأمتار من برج إيفل.

وذكر مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية أن المشتبه به اعتُقل ووُضع رهن التحقيق في القضيّة.

ووجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعازيه" إلى أقارب الألماني الذي قُتل في الهجوم. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تعازيّ لعائلة وأقارب المواطن الألماني الذي توفي خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس"، معبّراً عن تعاطفه مع المصابين.