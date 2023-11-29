نواز شريف بعد حكم البراءة: لقد نصرنا الله اليوم

برأت محكمة باكستانية اليوم الأربعاء رئيس الوزراء السابق نواز شريف من اتهامات بالفساد، مما أزال عقبة كبيرة أمام ترشحه للانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير.

يأتي قرار المحكمة العليا في إسلام آباد بعد أسابيع من إعادة شريف حقه في استئناف حكم إدانته الصادر عام 2018 في قضية تتعلق بشراء شقق فاخرة في لندن. وعاد شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، إلى باكستان في أكتوبر، بعد أربع سنوات من المنفى الاختياري في الخارج لتجنب قضاء عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهم الفساد.

ولم تترك تبرئة شريف سوى عقبة قانونية أخرى تقف بينه وبين خوض الانتخابات. فهو يحتاج أيضا إلى تبرئته من مجموعة أخرى من تهم بالفساد تتعلق بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات لعدم الكشف عن كيفية إنشاء عائلته مصانع للصلب في عام 1999.

وحضر شريف إلى المحكمة اليوم الأربعاء. وقال بعد حكم البراءة "أنا ممتن... لقد نصرنا الله اليوم".