رخام البارثينون يتسبب في خلاف دبلوماسي بين رئيسي وزراء اليونان وبريطانيا

نشب خلاف دبلوماسي أمس الاثنين بين اليونان وبريطانيا بعد أن ألغت المملكة المتحدة اجتماعا كان مقررا لرئيسي وزرائهما، مما دفع رئيس الوزراء اليوناني إلى اتهام نظيره البريطاني بمحاولة تجنب مناقشة رخام البارثينون المتنازع عليه.

ويزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لندن وكان من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 10 داونينغ ستريت اليوم الثلاثاء. وكان من المقرر أن يثير مطالبة اليونان المستمرة منذ عقود بإعادة المنحوتات القديمة من المتحف البريطاني.

وفي وقت متأخر من أمس الإثنين، أصدر ميتسوتاكيس بيانا "للتعبير عن انزعاجي من حقيقة أن رئيس الوزراء البريطاني ألغى اجتماعنا المقرر قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لعقده".

وقال ميتسوتاكيس: "ترتبط اليونان وبريطانيا بروابط صداقة تقليدية، ونطاق علاقاتنا الثنائية واسع للغاية".

وأضاف: "مواقف اليونان بشأن منحوتات البارثينون معروفة جيدا. وكنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لمناقشتها مع نظيري البريطاني، إلى جانب التحديات الدولية الكبرى الحالية: غزة، وأوكرانيا، وتغير المناخ، والهجرة. من يعتقد أن مواقفه مبنية على أسس سليمة لا يخشى أبدا الدخول في نقاش".

وأكدت بريطانيا أن الزعيمين لن يجتمعا وقالت إن ميتسوتاكيس سيجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن بدلا من ذلك.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد. وذكرت بي بي سي أن الزعيم اليوناني رفض الدعوة.

وقال مكتب سوناك في بيان لم يذكر بشكل خاص المنحوتات المتنازع عليها: "إن العلاقة بين المملكة المتحدة واليونان مهمة للغاية".

وأضاف: "من عملنا معا في حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية إلى الجهود المشتركة لحل الأزمة في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا".

وتابع أن "نائب رئيس الوزراء متاح للقاء رئيس الوزراء اليوناني لمناقشة هذه القضايا المهمة".

وتطالب أثينا منذ فترة طويلة بإعادة المنحوتات التي أخرجها الدبلوماسي البريطاني اللورد إلغين من اليونان في أوائل القرن التاسع عشر. وتعرض المنحوتات، التي كانت تزين في الأصل معبد البارثينون البالغ عمره 2500 عام في الأكروبوليس، في المتحف البريطاني في لندن منذ أكثر من قرنين من الزمان.

ما يقرب من نصف أعمال الرخام الباقية موجودة في لندن، والباقي في متحف بني لهذا الغرض تحت الأكروبوليس في أثينا. وشبه ميتسوتاكيس، الذي ظهر على شاشة التلفزيون البريطاني يوم الأحد، فصل المنحوتات بقطع لوحة الموناليزا إلى نصفين - وهي ملاحظة أزعجت الحكومة البريطانية.

ويحظر القانون على المتحف البريطاني إعادة المنحوتات إلى اليونان، لكن مسؤوليه أجروا محادثات مع المسؤولين اليونانيين حول تسوية، مثل قرض طويل الأجل.

لكن المتحدث باسم سوناك اتخذ موقفا متشددا أمس الاثنين، قائلا إن حكومة المملكة المتحدة "ليس لديها خطط لتغيير نهجنا، وبالتأكيد نعتقد أن المتحف (البريطاني) هو المكان المناسب" للقطع الرخامية.