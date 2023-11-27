البيت الأبيض يرحب بتمديد الهدنة بين اسرائيل وحماس في غزة

رحب البيت الأبيض بتمديد الهدنة بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة ليومين إضافيين، وفق ما صرح المتحدث باسمه جون كيربي الإثنين.

وقال كيربي إن واشنطن "تأمل بالتأكيد بتمديد أطول للهدنة، وهذا يرتبط بإفراج حماس عن رهائن إضافيين".

واضاف المتحدث ان الرئيس الاميركي جو بايدن، كان "منخرطا في شكل كبير" في المفاوضات حول الهدنة وتمديدها، وتم إبلاغه بآخر التطورات صباح الاثنين.

واوضح ان الولايات المتحدة "تأمل" أن تشهد الاثنين الإفراج عن مواطنين آخرين اثنين.

وبين المحتجزين الذين أفرج عنهم الاحد، الطفلة أبيغايل (اربعة اعوام) التي تحمل الجنسية الاميركية والتي قتل ابواها خلال هجوم حماس على اسرائيل في السابع من اكتوبر.

ولفت كيربي الى أن "ثمانية او تسعة" مواطنين اميركيين لا يزالون محتجزين، مع تأكيده أن السلطات الاميركية "لا تملك بالضرورة معلومات موثوقة عن كل منهم".

واعلنت حماس وقطر الاثنين تمديد الهدنة الموقتة ليومين، ما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين لدى حماس ومن الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.