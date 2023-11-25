كيم جونغ أون اطلع على صور قمر تجسس لقاعدة بيرل هاربر الأميركية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اطلع على صور التقطها القمر الاصطناعي الذي أطلقته بلاده حديثا لأغراض التجسس شملت "مناطق تشكل أهدافا رئيسة" بينها القاعدة العسكرية الأميركية بيرل هاربر في هاواي ومواقع مختلفة في كوريا الجنوبية.

ونجحت بيونغ يانغ في وضع قمر عسكري لأغراض التجسس في المدار في وقت سابق من هذا الأسبوع لكن سيؤول تفيد بأنه من المبكر القول ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكد كوريا الشمالية.

ويفيد خبراء أن من شأن وضع قمر استطلاع في المدار أن يحسن قدرات بيونغ يانغ على جمع معلومات استخبارية فوق كوريا الجنوبية وتوفير بيانات حيوية في أي نزاع عسكري محتمل.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت الثلاثاء بعد ساعات قليلة على عملية الإطلاق أن كيم اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية رئيسة في غوام التقطها القمر الاصطناعي "ماليغيونغ-1".

والسبت، قالت كوريا الشمالية إن كيم اطلع على صور التقطها القمر لدى مروره فوق هاواي قرابة الساعة الخامسة صباحا بينها صورة "للقاعدة البحرية في بيرل هاربر وقاعدة هيكام الجوية في هونولولو".

واطلع كيم كذلك على صور من مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية قالت بيونغ يانغ إنها التقطت السبت عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي. وقالت كوريا الشمالية إن بين الصور واحدة لحاملة الطائرات الأميركية "كارل فينسون" التي تعمل بالدفع النووي.

وقد وصلت حاملة الطائرات الأميركية الى قاعدة بوسان البحرية الثلاثاء بحسب الجيش الكوري الجنوبي.

استعرض كيم جونغ أون أيضا "أبرز المناطق المحددة كأهداف في المنطقة المعادية" في إشارة الى الجنوب بما يشمل جينهاي وبوسان واولسان وبوهانغ ودايغو وغوانغنونغ كما أضافت الوكالة.

بعد ساعات على وضعه في المدار الثلاثاء، أعلنت بيونغ يانغ أن كيم اطلع على صور قواعد عسكرية في غوام.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية أيضا أن كيم اطلع الجمعة على صور التقطها القمر ل"مناطق تعتبر أهدافا رئيسة" في كوريا الجنوبية بينها العاصمة سيول ومدن أخرى تستضيف قواعد أميركية. وتضمنت صور يوم الجمعة أيضا مناطق في كوريا الشمالية على ما أضاف المصدر نفسه.