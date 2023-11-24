أوكرانيا تشن هجوماً كبيراً بالمسيرات على القرم.. وروسيا تحاول اقتحام أفدييفكا

شنت أوكرانيا إحدى أكبر هجماتها بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم- الذي أعلنت موسكو ضمه- منذ اندلاع الحرب التي أشعلت فتيلها الحرب الروسية على أوكرانيا قبل واحد وعشرين شهرا، حسبما أعلن مسؤولون روس الجمعة.

في الوقت نفسه قال مسؤولون أوكرانيون إن قوات الكرملين كثفت مساعيها المكلفة التي دامت أسابيع لاقتحام مدينة أفدييفكا، ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا.

تأتي الجهود المكثفة في وقت يحرص فيه الجانبان على إظهار أنهما لم يصلا إلى طريق مسدود مع اقتراب القتال من دخول عام 2024.

لم يحقق أي من الجانبين مكاسب كبيرة بالرغم من الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في يونيو الماضي، ويتوقع المحللون أن تكون الحرب طويلة.

مع حلول فصل الشتاء، وهطول الجليد وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد في ساحة المعركة، تتطلع أوكرانيا وروسيا إلى الاستيلاء على مناطق قد تمثل نقاط انطلاق لتقدم مستقبلي.

قال فلاديمير سالدو الحاكم المعين من قبل موسكو للجزء الذي تحتله روسيا من إقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا، إن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من يوم الجمعة.

زعم سالدو أنه تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة فوق الإقليم والجزء الشمالي من شبه جزيرة القرم.

كانت روسيا قد اعلنت ضم شبه الجزيرة من أوكرانيا عام 2014، في خطوة اعتبرتها معظم دول العالم غير قانونية، واستخدمتها كنقطة انطلاق وإمداد خلال الحرب.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث عشرة طائرة أوكرانية مسيرة فوق القرم وثلاث أخرى فوق إقليم فولغوغراد جنوبي روسيا.

لم يتسن التحقق من مزاعم الطرفين حول ما حققاه على أرض المعركة.

تحاول روسيا السيطرة على أفدييفكا منذ العاشر من اكتوبر الماضي، مستخدمة القصف المدفعي المكثف، وتكبدت في تلك الأثناء خسائر فادحة.

تحولت المدينة إلى أطلال، وباتت المعركة تذكر بالقتال على مدينة باخموت شرق أوكرانيا، والتي دمرت إلى حد كبير خلال تسعة أشهر من القتال قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية في نهاية المطاف.

تقع أفدييفكا على الأطراف الشمالية لمدينة دونييتسك، وهي مدينة تقع في إقليم يحمل الاسم نفسه، وتحتلها القوات الروسية بشكل جزئي.

يمنح موقع أفدييفكا القوات الأوكرانية مزايا مدفعية على المدينة ويمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لها لتحرير دونييتسك.

قال فيتالي باراباش، رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، يوم الجمعة، إنه بعد قصف مدفعي وجوي مكثف، هاجمت القوات الروسية المدينة شديدة التحصين من اتجاه إضافي وانتشرت على طول خط التماس، بينما كانت تهاجم من قبل بتشكيل الصفوف الرأسية الطويلة، مضيفا أن المدينة تتعرض لما يصل إلى أربعين قصفا يوميا.